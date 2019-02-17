بالمستندات.. اتحاد الكرة يعلن المواعيد الجديدة للدوري والكأس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني
أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عن التعديلات الأخيرة في مواعيد مباريات الدوري وكأس مصر، وذلك بعد غلق الملاعب التي ستستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية الصيف المقبل.
وأجرى الاتحاد المصري لكرة القدم مجموعة من التعديلات من أجل توفيق جدول مباريات الإسماعيلي بعد العودة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.
وحدد اتحاد الكرة موعد مباريات الدوري الممتاز حتى الجولة الـ26 من عمر البطولة.
وتقرر أن تقام كافة مباريات كأس مصر بدون جمهور على أن يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيمها.
وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سيقوم بمعرفة بإعلان باقي مباريات جدول الدوري الممتاز بعد معرفة موقف الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية.
وجاءت مباريات الدوري والكأس كالتالي:
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