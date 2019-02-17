تشكيل الزمالك.. تغييران أمام إنبي.. وزيزو أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن كريستيان جروس المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة إنبي، في المباراة المقرر لها مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من مسابقة الدوري.

واستقر جروس على إجراء تغييران عن مباراة نصر حسين داي الجزائري الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) ضمن حسابات الجولة الثانية من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يعود محمد عبد الغني للمشاركة في مركز الدفاع بدلاً من محمود حمدي "الونش"، كما سيشارك الوافد الجديد أحمد مصطفى "زيزو" للمرة الأولى بدلاً من المصاب إبراهيم حسن.

وجاء تشكيل الزمالك بطريقة (4-2-3-1) كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.

خط الوسط الدفاعي: فرجاني ساسي - طارق حامد.

خط الوسط الهجومي: محمود كهربا - يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: خالد بوطيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد ومحمود حمدي "الونش" ومحمد حسن وأحمد مدبولي وأيمن حفني وحميد أحداد وعمر السعيد.

في المقابل، يبدأ إنبي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: علي فوزي - رامي صبري - أحمد صابر - عمرو الحلواني.

خط الوسط الدفاعي: محمود غالي - محمود توبة.

خط الوسط الهجومي: أحمد شكري - لوكبي شادراك - محمود قاعود.

خط الهجوم: عمر بسام.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل صدارة الدوري برصيد 48 نقطة من 19 مباراة، في المقابل يتواجد إنبي في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.