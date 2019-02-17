مصادر إنجليزية: بسبب الميزانية الحالية.. ليفربول بإمكانه "مقاومة" أي عرض لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن إدارة نادي ليفربول ترفض التفريط في أيًا من نجوم الفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما انتشرت أنباء عن عروض ضخمة للاعبيه.

صحيفة دايلي إكسبريس الإنجليزية، أشارت إلى أن الميزانية الحالية لليفربول والفائض الذي يتواجد بها، يمكن الفريق من مقاومة أي عرض للاعبيه مهما كانت قيمته.

وأوضحت الصحيفة -وفقًا لمصادر خاصة بها-، أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يرفض بشكل قاطع التفريط في محمد صلاح، ساديو ماني أو روبيرتو فيرمينو.

وقال المصدر -الذي لم تذكر الصحيفة اسمه-: "لدينا الآن فائض في الأرباح بالميزانية يصل إلى 125 مليون جنيه إسترليني، ولذلك فنحن لسنا في حاجة لبيع لاعبينا".

وشدد المصدر في حديثه على أنه مهما كان حجم العروض المقدمة للاعبي ليفربول فإنه سيتم رفضها، في ظل القدرة على تحقيق الترضية المالية المطلوبة لنجوم الفريق.

الجدير بالذكر أن تقارير إعلامية سابقة كانت قد أكدت على رغبة يوفنتوس الإيطالي في ضم محمد صلاح خلال الفترة المقبلة للانتقالات، مقابل انتقال باولو ديبالا إلى ليفربول مع دفع 50 مليون يورو.