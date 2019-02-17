رسميا.. لجنة القيم تعاقب رئيس الزمالك بعد شكوى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قررت لجنة القيم والأخلاق باتحاد الكرة معاقبة رئيس نادي الزمالك بعد الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي.

وعاقبت اللجنة رئيس الزمالك بمنعه من حضور المباريات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه عما أُسند إليه.

وطلبت اللجنة في خطابها إلى اتحاد الكرة ضرورة تنفيذ القرار.

وجاء القرار وفقا لما ورد في البيان بناءً على "ما قام به رئيس الزمالك من توجيه الإساءة لمجلس إدارة النادي الأهلي عبر القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي".

وأكد المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم في تصريحات صحفية أن لرئيس الزمالك حق الاستئناف على القرار خلال الفترة المقبلة.

وكانت لجنة القيم باتحاد الكرة استدعت رئيس الزمالك للاستماع لأقواله في الشكوي المقدمة، لكن رئيس الزمالك رفض الحضور، قبل أن يتحدد 17 فبراير موعدًا للنطق بالحكم.

رئيس الزمالك كان أكد أنه أخطر اتحاد الكرة برفض الحضور للتحقيق، بعد سماع اللجنة لأقوال المستشار القانوني للأهلي في الاجتماع السابق.

يُذكر أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اتهم رئيس الزمالك بالسب والقذف وتكدير الأمن والسلم.