المغربي ميمون ماهي يترك جرونجين الهولندي في الصيف

وصل اللاعب المغربي الهولندي “ميمون ماهي” سويسرا مطلع هذا الأسبوع لاكمال انضمامه لصفوف نادي زيوريخ بعقد مدته ثلاثة أعوام حتى صيف 2022.

ميمون الذي مثل منتخبات هولندا للشباب والناشئين، اختار اللعب لمنتخب بلده الأصلي “المغرب” في عام 2017، وأختير للتواجد في كأس العالم 2018، غير أن الإصابة منعته من السفر مع أسود أطلس إلى روسيا.

وقال نالدي زيوريخ في بيان رسمي “انضم ميمون ماهي صاحب الـ 24 عامًا لصفوف زيوريخ، وسيبدأ مشواره مع الفريق بدءًا من موسم 2020/2019، حيث وقع عقدًا مدته ثلاث سنوات حتى صيف 2022”.

وأضاف “تدرب ميمون في بداية مسيرته مع نادي كويك لاهاي، وتم تصعيده للفريق الأول لنادي سبارتا روتردام في عام 2012، وبعد موسمين مع سبارتا انضم لصفوف جرونجين الذي لعب معه 113 مباراة في الدوري الهولندي، سجل خلالهم 35 هدفًا وصنع 17 هدفًا”.

وعلق رئيس نادي أف سي زيوريخ “أنسيلو كانيبا” على الصفقة، قائلاً “أنا مسرور بشكل خاص، ميمون لاعب كرة قدم استثنائي من نواح كثيرة”.

ويحمل ميمون الرقم 10 في نادي جرونجين، ويجيد اللعب على الرواقين الأيمن والأيسر، وكان موسم 2017/2016 أفضل مواسمه على الإطلاق، حيث سجل 17 هدفًا في 32 مباراة.

وأحرز اللاعب 5 أهداف في 16 مباراة خلال الموسم الجاري 2019/2018، آخرهم أمام نادي إيمين بالجولة الـ 17 من الإريديفيسي.

الجناح الدولي المغربي ميمون ماهي لاعب وسط نادي جرونجين الهولندي ينتقل إلى زيوريخ في سويسرا صيف 2019 (صور: Getty)