تشكيل إنبى أمام الزمالك بالدوري

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أعلن علي ماهر المدير الفني لنادي إنبي، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك وذلك ضمن منافسات الجولة الــ22 من الدوري المصري الممتاز والذييستضيفها ملعب بتروسبورت.
ويضم تشكيل انبي كالاتي :
عمرو حسام، علي فوزي، رامي صبري، احمد صابر، عمرو
ويحتل فريق انبي المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة بينما فريق الزمالك المركز الاول برصيد 48 نقطة.
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