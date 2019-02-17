تشكيل إنبى أمام الزمالك بالدوري

علي ماهر مدرب إنبي

كتبت- نورهان فضل:

أعلن علي ماهر المدير الفني لنادي إنبي، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك وذلك ضمن منافسات الجولة الــ22 من الدوري المصري الممتاز والذي

يستضيفها ملعب بتروسبورت.

ويضم تشكيل انبي كالاتي :

عمرو حسام، علي فوزي، رامي صبري، احمد صابر، عمرو

الحلواني، محمود توبة، محمود غالي، احمد شكري، لوكومبي، عمر بسام، محمود قاعود.

ويحتل فريق انبي المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة بينما فريق الزمالك المركز الاول برصيد 48 نقطة.