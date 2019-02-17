اتحاد الكرة: يحق لرئيس الزمالك التظلم على قرارات لجنة القيم

كتب - كريم عبد المحسن:

أكد المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم والأخلاق باتحاد الكرة، أن رئيس نادي الزمالك، يحق له التظلم على قرارات اللجنة التي صدرت اليوم.

قال صالح، إن رئيس الزمالك يحق له التظلم خلال 10 أيام من تاربخ إخطاره بالقرار، موضحاً أن إخطار الأندية بقرارات اللجنة مسئولية اتحاد الكرة.

كانت لجنة القيم والأخلاق قررت منع رئيس الزمالك من حضور المباريات لمدة 3 شهور بجانب تغريمه 100 ألف جنيه على خلفية شكوى الأهلي ضده بسبب هجومه على مجلس إمارة القلعة الحمراء.