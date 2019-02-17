الزمالك وإنبي

كتب - أمير فرج:

تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة الزمالك وإنبي والتي تقام في السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة الزمالك وإنبي

منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة الزمالك وإنبي

منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

يدخل الزمالك المباراة تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس، بهدف

استعادة التوازن بعد التعادل الأخير 1/1 مع نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ما أدى إلى حالة من الغضب الجماهيرى سواء ضد المدير الفنى، أو اللاعبين.

استعد الزمالك للمباراة جيدًا بعد أن حصل على راحة لمدة يوم واحد، عقب مباراة حسين داى، حيث أدى اللاعبون مرانهم خلال اليومين الماضيين، وركز جروس على النواحى التكتيكية وخطة المباراة، بعد أن درس المنافس جيدًا، من خلال مشاهدة لقاءات عدة مع معاونيه للفريق البترولى.

شاهد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري