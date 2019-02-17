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تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة الزمالك وإنبي والتي تقام في السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.
وسوف تكون مباراة الزمالك وإنبيمنقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة.
كما ستكون مباراة الزمالك وإنبيمنقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.
يدخل الزمالك المباراة تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس، بهدف
استعد الزمالك للمباراة جيدًا بعد أن حصل على راحة لمدة يوم واحد، عقب مباراة حسين داى، حيث أدى اللاعبون مرانهم خلال اليومين الماضيين، وركز جروس على النواحى التكتيكية وخطة المباراة، بعد أن درس المنافس جيدًا، من خلال مشاهدة لقاءات عدة مع معاونيه للفريق البترولى.
شاهد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري
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