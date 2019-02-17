منع رئيس الزمالك من حضور المباريات 3 شهور وتغريمه ماديًا

كتب - كريم عبد المحسن: قررت لجنة القيم والأخلاق باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح، منع رئيس نادي الزمالك، من حضور مباريات فريقه لمدة 3 شهور في المسابقات التي ينظمها مجلس الجبلاية. ينظمها مجلس الجبلاية. كما قررت اللجنة تغريم رئيس الزمالك مبلغ 100 ألف جنيه، نتيجة شكوى الأهلي ضده، والتي تضمنت هجومه ضد مجلس إدارة القلعة الحمراء. وكان رئيس الزمالك رفض حضور جلسة الاستماع الأسبوع الماضي على اعتبار أنه ليس من عناصر اللعبة ولا يعمل داخل اتحاد الكرة حتى يخضع لجلسة استماع أمام لجنة القيم.

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