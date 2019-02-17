اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر بتاريخ 17-02-2019 الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر بتاريخ 17-02-2019 الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة الزمالك وإنبي والتي تقام في السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة الزمالك وإنبي

منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة الزمالك وإنبي

منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

يدخل الزمالك المباراة تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس، بهدف

استعادة التوازن بعد التعادل الأخير 1/1 مع نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ما أدى إلى حالة من الغضب الجماهيرى سواء ضد المدير الفنى، أو اللاعبين.

استعد الزمالك للمباراة جيدًا بعد أن حصل على راحة لمدة يوم واحد، عقب مباراة حسين داى، حيث أدى اللاعبون مرانهم خلال اليومين الماضيين، وركز جروس على النواحى التكتيكية وخطة المباراة، بعد أن درس المنافس جيدًا، من خلال مشاهدة لقاءات عدة مع معاونيه للفريق البترولى.

شاهد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري

الزمالك Vs إنبي.

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 22).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Nile Sport .

الملعب : استاد بترو سبورت .

المعلقين : حاتم بطيشة (ON) + محمد عفيفي (Nile) .

نتيجة مباراة الذهاب : إنبي (1-4) الزمالك.

موعد المباراة :

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:00 مساءاً بتوقيت العراق .

6:00 مساءاً بتوقيت السودان .

7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:00 مساءاً بتوقيت تونس .

5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.