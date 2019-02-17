اونلاين | كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك وانبي شاهد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري يلا شوت | كورة لايف kora live

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كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك وانبي شاهد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري يلا شوت | كورة لايف kora live

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك وانبي شاهد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري يلا شوت | كورة لايف kora live

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك وانبي شاهد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري يلا شوت | كورة لايف kora live

تقدم "بوابة الخليج 365" بث مباشر لمباراة الزمالك وإنبي والتي تقام في السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك وانبي شاهد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري يلا شوت | كورة لايف kora live



وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك وانبي شاهد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري يلا شوت | كورة لايف kora live



وسوف تكون مباراة الزمالك وإنبي

منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة الزمالك وإنبي

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك وانبي شاهد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري يلا شوت | كورة لايف kora live



منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

يدخل الزمالك المباراة تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس، بهدف

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك وانبي شاهد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري يلا شوت | كورة لايف kora live



استعادة التوازن بعد التعادل الأخير 1/1 مع نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ما أدى إلى حالة من الغضب الجماهيرى سواء ضد المدير الفنى، أو اللاعبين.

استعد الزمالك للمباراة جيدًا بعد أن حصل على راحة لمدة يوم واحد، عقب مباراة حسين داى، حيث أدى اللاعبون مرانهم خلال اليومين الماضيين، وركز جروس على النواحى التكتيكية وخطة المباراة، بعد أن درس المنافس جيدًا، من خلال مشاهدة لقاءات عدة مع معاونيه للفريق البترولى.

شاهد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك وانبي شاهد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري يلا شوت | كورة لايف kora live

