اونلاين | online (الزمالك ضد انبي) بث مباشر جودة ممتازة (رابط شغال)

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online (الزمالك ضد انبي) بث مباشر جودة ممتازة (رابط شغال)

يضرب نادي الزمالك بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس موعدا ناريا مع انبي مساء اليوم الأحد على ملعب بتروسبورت في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

online (الزمالك ضد انبي) بث مباشر جودة ممتازة (رابط شغال)

ويعتلي الزمالك صدارة الدوري المصري قبل تلك المواجهة برصيد 48 نقطة وهو ما يعني أن الفوز سيبتعد بالفريق الأبيض في الصدارة ويبتعد عن بيراميدز أقرب منافسيه الذي يحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

online (الزمالك ضد انبي) بث مباشر جودة ممتازة (رابط شغال)

ويمكنكم متابعة لقاء الزمالك وانبي في الدوري اليوم الاحد الموافق 17-2-2019 عبر قناة اون سبورت وهي القناة الناقلة لجميع مباريات الدوري المصري بالإضافة لقناة نايل سبورت.

online (الزمالك ضد انبي) بث مباشر جودة ممتازة (رابط شغال)

ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- الزمالك 48 نقطة.

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

5- المقاولون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

7- المصري 29 نقطة.

8- الإسماعيلي 27 نقطة.

9- طلائع الجيش 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- حرس الحدود 25 نقطة.

12- الاتحاد 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة.

15- النجوم 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجت 19 نقطة.



