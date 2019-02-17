اونلاين | انطلقت الآن مشاهدة مباراة الزمالك وانبي يلا شوت الجديدHD لايف مباراة الزمالك بدون تقطيع "مجانا"

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انطلقت الآن مشاهدة مباراة الزمالك وانبي يلا شوت الجديدHD لايف مباراة الزمالك بدون تقطيع "مجانا"

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل فريقه لخوض مباراة انبي ، بالجولة ال 22 لمسابقة الدورى العام ، والتي سوف تنطلق في تمام السادسة مساءا ، على ملعب بتروسبورت .

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة فريق انبي :

انطلقت الآن مشاهدة مباراة الزمالك وانبي يلا شوت الجديدHD لايف مباراة الزمالك بدون تقطيع "مجانا"

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمي

في خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز خط الدفاع

في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - احمد مصطفي زيزو

في خط الهجوم : خالد بو طيب

انطلقت الآن مشاهدة مباراة الزمالك وانبي يلا شوت الجديدHD لايف مباراة الزمالك بدون تقطيع "مجانا"

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من : - عماد السيد حارس مرمى - محمد حسن - محمود حمدي الونش - احمد مدبولي - ايمن حفني - عمر السعيد - حميد احداد

انطلقت الآن مشاهدة مباراة الزمالك وانبي يلا شوت الجديدHD لايف مباراة الزمالك بدون تقطيع "مجانا"