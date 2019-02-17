اونلاين | بث حي الاسطورة مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري HD

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قرر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، استبعاد محمد إبراهيم وبهاء مجدي من قائمة الأبيض للقاء إنبي.بث حي الاسطورة مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري HD
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك أمام إنبي في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.
يلتقي فريق الزمالك مع نظيره إنبي في تمام الساعة السادسة مساء، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري العام.
يسعى فريق الزمالك إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم والخروج من كبوة التعادل إيجابيا أمام نصر حسين داي الجزائري في بطولة كأس الاتحاد "الكونفدرالية" من أجل الابتعاد بصدارة الدوري العام في ظل مطاردة بيراميدز والأهلي على القمة.
ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك وانبي في الدوري المصري لكرة القدم اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر فبراير في تمام الساعة السادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويعود إلي الزمالك عدد من اللاعبين خلال تلك المواجهة ولعل أبرزهم طارق حامد وحمدي النقاز، وسيحاول الزمالك نسيان أحزانه الأفريقية من أجل استمرار التألق المحلي.