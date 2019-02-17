رياضة | أول تعليق من ريال مدريد بعد الهزيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من ريال مدريد بعد الهزيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث بوتراغينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد الإسباني بعد الخسارة اليوم من جيرونا بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري.

وقال بوتراغينيو في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية: : لم نحن نستحق الخسارة الهزيمة تؤلم، لكن هذه هي كرة القدم و يجب ان نتقبلها، كنّا متقدمين 1-0 و كان لدينا فرص لتحسين النتيجة لكن لم نقوم بهذا.

واضاف: لقد قلنا قبل المباراة ان جيرونا خطيرين في الهجوم وقاموا بالعودة في النتيجة في 15 دقيقة كان لدينا فرص تجعلنا على الأقل لا نخسر لكن هذه هي كرة القدم.

وتابع: الخصم يلعب بشكل جيّد ولديه لاعبين موهوبين، اعتقد أن اللحظة الحاسمة كانت عندما خلقنا الفرص لكن لم نسجل الهدف الثاني.

وواصل: يجب ان نستمر في العمل لدينا هذا الأسبوع بأكمله لنجهز لما هو قادم، والذي سيكون شيء كبير الفريق لعب بشكل جيّد وكان هناك أوقات تحكمنا فيها في المباراة، لكننا لم نستفيد من الفرص وضيعنا الفوز، لكن يجب ان نستمر.