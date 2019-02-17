رياضة | كورتوا يكشف سر خروجه في الدقائق الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورتوا يكشف سر خروجه في الدقائق الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث كورتوا حارس مرمي فريق ريال مدريد الإسباني بعد خسارة الملكي اليوم بهدفين مقابل هدف من جيرونا بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري.

وقال كورتوا في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية: لقد قدمنا اداءً جيداً في الشوط الأول ، بالرغم منه لم يكن جيداً مثل مباراة اتلتيكو ، لقد تصديت لكرتين خطيرتين ثم تحكموا بالمباراة وسجلوا هدفين، كنت قريباً من التصدي لكرة بورتو.

واضاف: نحن في نفس المرحلة كما كنا قبل شهر ، يجب ان ننتصر أمام ليفانتي ثم لدينا مباراتين كلاسيكو، يجب أن نحاول ان ننتصر باستمرار.

وتابع: لا أستطيع تحليل المباراة بشكل جيد ، لم نقدم اداءً جيداً واستطاعوا الفوز ، لم نتحكم بالمباراة، يجب أن نعود ونستمر بالفوز ، بداية بمباراة الأسبوع القادم ، الليغا لم تنتهي بعد.

وواصل: جيرونا دائماً ما كان خصماً صعباً ، لم نلعب المباراة بثقة زائدة واحترمنا الخصم، أنا لاعب طويل جداً وأردت مساعدة الفريق في الدقيقة الأخيرة ، لقد كنت قريباً من التسجيل.