رياضة | قرار مهم من لجنة مسابقات القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار مهم من لجنة مسابقات القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة مسابقات القسم الثالث بالاتحاد المصري لكرة القدم، صعود البنك الأهلي رسميا الي دورة الترقي المؤهلة لدوري القسم الثاني الموسم المقبل، بعد إثبات واقعة مباراة البنك الأهلي والطائرات.

حيث تم إشراك لاعب من فريق الطائرات حاصل على ثلاث انذارات في المباراة، وبالتالي احتسبت نتيجة المباراة بفوز البنك الأهلي وتأهله لدورة الترقي التي تضم أندية البنك الأهلي والسكة الحديد ونجمة سيناء والشرقية وأول مجموعة الغربية الذي لم يحدد بعد، وهبوط الطائرات وكرداسة لدوري القسم الرابع.

ترتيب المجموعة الخامسة

البنك الأهلي 52 نقطة

جولدي 50 نقطة

المعادي 47 نقطة

أكتوبر 44 نقطة

الدخان 42 نقطة

جينيس 39 نقطة

أبو النمرس 30 نقطة

حلوان العام 29 نقطة

الصيد 25 نقطة

الصف 25 نقطة

العياط 17 نقطة

الطائرات 16 نقطة

كرداسة 14 نقطة