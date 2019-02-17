رياضة | بث حي اون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك ضد انبي في الدوري المصري

بث حي اون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك ضد انبي في الدوري المصري

ويعتلي الزمالك صدارة الدوري المصري قبل تلك المواجهة برصيد 48 نقطة وهو ما يعني أن الفوز سيبتعد بالفريق الأبيض في الصدارة ويبتعد عن بيراميدز أقرب منافسيه الذي يحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

بث حي اون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك ضد انبي في الدوري المصري

ويمكنكم متابعة لقاء الزمالك وانبي في الدوري اليوم الاحد الموافق 17-2-2019 عبر قناة اون سبورت وهي القناة الناقلة لجميع مباريات الدوري المصري بالإضافة لقناة نايل سبورت.

بث حي اون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك ضد انبي في الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- الزمالك 48 نقطة.

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

5- المقاولون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

7- المصري 29 نقطة.

8- الإسماعيلي 27 نقطة.

9- طلائع الجيش 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- حرس الحدود 25 نقطة.

12- الاتحاد 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة.

15- النجوم 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجت 19 نقطة.