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رياضة | مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام إنبي

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أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل فريقه لخوض مباراة انبي ، بالجولة ال22 لمسابقة الدورى العام ، والتي سوف تنطلق في تمام السادسة مساءا ، على ملعب بتروسبورت .

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة فريق انبي : 

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش 

خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز

في خط الوسط  : طارق حامد - فرجاني ساسي – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - احمد مصطفي زيزو

في خط الهجوم : خالد بو طيب 

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من  :  عماد السيد  - محمد حسن - محمود  حمدي الونش - احمد مدبولي - ايمن حفني - عمر السعيد - حميد احداد

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