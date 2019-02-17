رياضة | مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل فريقه لخوض مباراة انبي ، بالجولة ال22 لمسابقة الدورى العام ، والتي سوف تنطلق في تمام السادسة مساءا ، على ملعب بتروسبورت .
وضم تشكيل الزمالك لمواجهة فريق انبي :
حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش
خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز
في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - احمد مصطفي زيزو
في خط الهجوم : خالد بو طيب
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من : عماد السيد - محمد حسن - محمود حمدي الونش - احمد مدبولي - ايمن حفني - عمر السعيد - حميد احداد