رياضة | مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل فريقه لخوض مباراة انبي ، بالجولة ال22 لمسابقة الدورى العام ، والتي سوف تنطلق في تمام السادسة مساءا ، على ملعب بتروسبورت .

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة فريق انبي :

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز

في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - احمد مصطفي زيزو

في خط الهجوم : خالد بو طيب

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من : عماد السيد - محمد حسن - محمود حمدي الونش - احمد مدبولي - ايمن حفني - عمر السعيد - حميد احداد