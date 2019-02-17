رياضة | الفوز على ريال مدريد يمنح جيرونا رقم مميز ورأس مرفوعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفوز على ريال مدريد يمنح جيرونا رقم مميز ورأس مرفوعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي جيرونا من تحقيق مفاجأة مدوية اليوم الأحد بعد أن أطاح بريال مدريد وتغلب عليه على أرضه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي إحتضنها ملعب إستاد سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الليجا الإسبانية.

وبهذا الفوز يصبح جيرونا الفريق الوحيد في الدوري الاسباني هذا الموسم الذي نجح في الحصول على نقاط من ملعبي الكلاسيكو سواء كان سانتياجو بيرنابيو الخاص بالملكي أو الكامب نو الملعب الذي يستضيف مباريات برشلونة في المسابقات المحلية منها والعالمية.

وفور حصوله على الثلاث نقاط اليوم وضع جيرونا إسمه بحروف من نور خاصةً أنه النادي الوحيد الذي حقق الفوز على الريال في الكامب نو كما خرج بنقطة من برشلونة بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقان في الجولة الخامسة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ومن الأمور الرائعة التي إعتمد عليها لاعبوا جيرونا لتحقيق الفوز والعودة المثالية أمام فريق نادي ريال مدريد الاعتماد على الثنائي بورتو وكريستيان ستواني اللذان قدما معاً مباراة في غاية الروعة ونجحا في إستغلال أخطاء لاعبوا المرينجي الذين بدوا كلقمة سائغة.

حيث نجح ستواني في ترجمه ركلة الجزاء التي إحتسبت لفريقه مدوناً هدف التعادل قبل أن يتمكن بورتو من إضافة هدف الفوز من متابعه رائعة لكرة قادمة من البلجيكي تيبوا كورتوا.