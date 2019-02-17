رياضة | عاجل.. استبعاد محمد إبراهيم وبهاء مجدي من قائمة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. استبعاد محمد إبراهيم وبهاء مجدي من قائمة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى فريق الزمالك إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم والخروج من كبوة التعادل إيجابيا أمام نصر حسين داي الجزائري في بطولة كأس الاتحاد "الكونفدرالية" من أجل الابتعاد بصدارة الدوري العام في ظل مطاردة بيراميدز والأهلي على القمة. واستدعى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك للقاء اليوم قائمة تضم كل من :- حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد خط الدفاع: عبد الله جمعه - بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - حمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي -محمد حسن - محمود كهربا - يوسف اوباما - محمد ابراهيم - احمد مدبولي - ايمن حفني - احمد زيزو الهجوم: حميد احداد - عمر السعيد - خالد بو طيب التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنبي حراسة المرمى: محمود جنش خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود كهربا - يوسف أوباما - حميد أحداد الهجوم: عمر السعيد

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره إنبي في تمام الساعة السادسة مساء، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري العام.

وعلى الجانب الأخر يطمح فريق إنبي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري.

علي ماهر المدير الفني للفريق البترولي أكد قدرة فريقه على تخطي عقبة الزمالك وحصد الثلاثة نقاط والتقدم خطوة في جدول ترتيب الدوري العام.

يدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز الأول برصيد 48 نقطة، ويقع إنبي في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.