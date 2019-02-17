رياضة | بالأرقام.. مارسيلو كارثة في دفاع ريال مدريد هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. مارسيلو كارثة في دفاع ريال مدريد هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق جيرونا في تحقيق الفوز على نادي ريال مدريد، بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال24 من بطولة الدوري الإسباني.

وأصبح راموس كارثة لدفاع ريال مدريد هذا الموسم بالليجا، حيث لم يحقق الملكي الا فوز وحيد في ‏آخر 9 مباريات لعبها مارسيلو في الدوري الاسباني، وجاءت نتائج الريال كالتالي في هذة المباريات :-

- اتلتيك بلباو 0-0 ريال مدريد

- اشبيلية 3-0 ريال مدريد

- ريال مدريد 1-2 ليفانتي

- برشلونة 5-1 ريال مدريد

- إيبار 3-0 ريال مدريد

- ريال مدريد 1-0 رايو فاليكانو

- فياريال 2-2 ريال مدريد

- ريال مدريد 0-2 ريال سوسييداد

- ريال مدريد 1-2 جيرونا

واستقبل ريال مدريد في 9 مباريات 19 هدف في شباكه، وذلك بمعدل اكثر من هدفين كل لقاء في الليجا.