ماورو إيكاردي في أزمة.. والسبب زوجته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعيش النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، في أزمة كبيرة خلال الوقت الحالي، بعدما قامت إدارة النادي بتجريده من شارة قيادة الفريق.

نادي إنتر ميلان أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” من خلال تغريدة قال فيها: إن حارس مرماه الدولي السلوفيني سمير هاندانوفيتش، هو القائد الجديد للفريق، وسيحمل شارة قيادة الفريق بدلا من المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي اعتبارا.

إنتر ميلان لم يتوصل بعد لاتفاق مع إيكاردي البالغ من العمر 25 عاما، حول تجديد عقده مع النادي، كما خرجت تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة، تشير إلى عدم اتفاق الطرفين على التجديد.

وبحسب لصحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، فإن السبب وراء هذه الواقعة يعود إلى التوتر بين إيكاردي وإدارة إنتر ميلان في الفترة الأخيرة بسبب قضية تجديد اللاعب لعقده.

الصحيفة أفادت أن واندا نارا زوجة اللاعب هي السبب في فشل مفاوضات إنتر ميلان مع إيكاردي لتجديد عقده، حيث تطلب واندا حصول زوجها على راتب يبلغ 10 ملايين يورو، في حين أن ماروتا المدير الرياضي للإنتر، لن يوافق على أكثر من 7 ملايين يورو فقط.

يشار إلى أن الدولي الأرجنتيني إيكاردي، كان قد انضم إلى النادي الإيطالي عام 2013 قادما من سمبدوريا، بعد عام من قدوم هاندانوفيتش من أودينيزي.