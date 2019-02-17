انت الان تتابع تفاصيل خبر نادٍ كتالوني يقهر ريال مدريد على أرضه ووسط جماهيره والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 فبراير 2019 05:24 مساءً - فجر نادي جيرونا مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على كبير العاصمة الإسبانية ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها ملعب "سانتياغو برنابيو"، ظهيرة الأحد، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة المحلية.

نجح الفريق الملكي، الذي قدّم عروضاً كبيرة أمام برشلونة في كلاسيكو الكأس وأتلتيكو مدريد في "ديربي" العاصمة، في إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف لاعب خط وسطه البرازيلي كاسيميرو، في الدقيقة الـ25.

واختلف الحال تماماً في الشوط الثاني؛ إذ سجّل "الضيوف" هدفين عن طريق الأوروغوياني كريستيان ستواني (ركلة جزاء) وكريستيان بورتوغيس، في الدقيقتين الـ65 و75.

وفشل لاعبو ريال مدريد في تعديل الكفة، قبل أن تزداد الأمور تعقيداً بخروج القائد سيرجو راموس مطروداً إثر تلقيه بطاقتين صفراوين في اللحظات الأخيرة من عُمر اللقاء، ليتلقى فريق المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري هزيمته السابعة هذا الموسم.

بهذه النتيجة تراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث بعدما تجمّد رصيده عند 45 نقطة، متخلفاً بـ9 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة، فيما رفع جيرونا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق الملكي عاد بفوز ثمين من ملعب أياكس أمستردام الهولندي (2-1)، ليضع قدماً في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.