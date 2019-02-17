شكرا لقرائتكم خبر عن الفوز على ريال مدريد يمنح جيرونا رقم مميز ورأس مرفوعة والان مع التفاصيل

الخليج 365- تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي جيرونا من تحقيق مفاجأة مدوية اليوم الأحد بعد أن أطاح بريال مدريد وتغلب عليه على أرضه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي إحتضنها ملعب إستاد سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الليجا الإسبانية.

وبهذا الفوز يصبح جيرونا الفريق الوحيد في الدوري الاسباني هذا الموسم الذي نجح في الحصول على نقاط من ملعبي الكلاسيكو سواء كان سانتياجو بيرنابيو الخاص بالملكي أو الكامب نو الملعب الذي يستضيف مباريات برشلونة في المسابقات المحلية منها والعالمية.

وفور حصوله على الثلاث نقاط اليوم وضع جيرونا إسمه بحروف من نور خاصةً أنه النادي الوحيد الذي حقق الفوز على الريال في الكامب نو كما خرج بنقطة من برشلونة بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقان في الجولة الخامسة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ومن الأمور الرائعة التي إعتمد عليها لاعبوا جيرونا لتحقيق الفوز والعودة المثالية أمام فريق نادي ريال مدريد الإعتماد على الثنائي بورتو وكريستيان ستواني اللذان قدما معاً مباراة في غاية الروعة ونجحا في إستغلال أخطاء لاعبوا المرينجي الذين بدوا كلقمة سائغة.

حيث نجح ستواني في ترجمه ركلة الجزاء التي إحتسبت لفريقه مدوناً هدف التعادل قبل أن يتمكن بورتو من إضافة هدف الفوز من متابعه رائعة لكرة قادمة من البلجيكي تيبوا كورتوا.

جيرونا الفريق الكاتلوني قاهر كبار مدريد

وبعد الفوز أصبح جيرونا عقبة أمام أندية العاصمة مدريد بعد أن حقق الفوز الاول له على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الزيارة الثانية له على هذا الملعب في الوقت الذي فشل فيه أتلتيكو مدريد في تحقيق أي فوز على جيرونا في كل البطولات حتى الآن حيث أقصي الروخيبلانكوس على يد جيرونا من ثمن نهائي كأس الملك.

فوز جيرونا على ريال مدريد يدخل راموس تاريخ الليجا من الباب الخلفي

وبعد الفوز الذي حققه جيرونا على ريال مدريد دخل الإسباني سيرجيو راموس مدافع الملكي تاريخ الدوري الأسباني من الباب الخلفي برقم سلبي جديد في مسيرته الإحترافية حيث تعرض اللاعب للطرد رقم 20 في بطولة الدوري ليصبح اللاعب الوحيد في الليجا الذي يحقق هذا الرقم.

الريال بوابة جيرونا للعودة لنغمة الإنتصارات

ومن المفارقات الغريبة التي شهدتها مباراة جيرونا وريال مدريد أن الفريق الكاتلوني لم يعرف طعم الإنتصارات منذ الجولة الثالثة عشر حيث حقق الفريق فوزه الأخير على إسبانيول بثلاثة أهداف مقابل هدف يوم الاحد 25 نوفمبر 2018 قبل أن يقلب الطاولة على الريال في الاسبوع الرابع والعشرين.

ليبقى السؤال الاهم هل فقد ريال مدريد فرصة المنافسة على اللقب بعد الهزيمة التي أعادته للمركز الثالث ووسعت الفارق مع المتصدر برشلونة لتسعة نقاط أم أن الدوري مازال في الملعب ؟ الجولات المقبلة ستجيب.