شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد نجم برشلونة عن الفريق والان مع التفاصيل

الخليج 365- : أعلنت إدارة برشلونة الإسبانى عبر حسابه الرسمى علي موقع تويتر عن إصابة لاعبه توماس فيرمايلين المدافع البلجيكى الشاب أثناء تدريبات الفريق الأخيرة استعدادا لمواجه أولمبيك ليون في اطار دور الذهاب من مسابقة دورى أبطال أوروبا .

أكد طبيب الفريق أن المدافع توماس فيرمايلين يعانى من حمل زائد أثناء التدريبات الجماعية بسبب ضغط علي العضلة و سيتم اجراء فحص طبي لكشف مدة غياب اللاعب عن الفريق و من المأكد غياب المدافع توماس فيرمايلين عن مباراة فريقه أمام أولمبيك ليون يوم الثلاثاء القادم الموافق 19-2-2019 في تمام الساعة العاشرة مسائا علي ستاد بارك ليونس أولمبيك في فرنسا .

و من المحتمل الدفع بالمدافع الفرنسي سامويل أومتيتى كبديل لفيرمايلين الذي كان يعتمد عليه المدرب فالفيدرى في اخر المواجهات بعد إصابة أومتيتى في غضروف الركبة الذي ابعدته عن المشاركة منذ 24 نوفمبر الماضي .