شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يدخل تاريخ الدوري الأسباني بعد الطرد أمام جيرونا والان مع التفاصيل
الخليج 365- تمكن الأسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد من تحقيق رقم سلبي في تاريخ الدوري الأسباني عقب طرده أمام جيرونا.
وتعرض ريال مدريد لخسارة مفاجئة بهدفين مقابل هدف أمام نظيره جيرونا في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الأسباني.
حيث أصبح هذا الطرد هو رقم 25 لراموس مع الفريق الملكي في مختلف المسابقات، كما بات قائد ريال مدريد هو أكثر لاعب يتعرض للطرد في تاريخ الدوري الأسباني بواقع 20 مرة.
وبالتالي يغيب راموس عن مباراة ليفانتي القادمة في الجولة 25 من الليجا، لكنه سيصبح جاهز للمشاركة أمام برشلونة في الكلاسيكو بالجولة 26.
يحتل ريال مدريد المركز الثالث على جدول ترتيب الليجا برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، و9 نقاط عن برشلونة المتصدر.
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