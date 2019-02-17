شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية: ليفربول لن يتخلى عن محمد صلاح لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «إكسبرس» البريطانية إن نادي ليفربول الإنجليزي لن يتخلى عن لاعبه محمد صلاح، مرجعة ذلك إلى الوضع الاقتصادي للنادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب، الذي تربطه العديد من التقارير مؤخرًا بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، كما ربطته سابقًا بعملاقي الكرة الإسبانية ريـال مدريد وبرشلونة، لن يرحل عن ملعب الآنفيلد، مؤكدة أن الإجابة لأي عروض تقدم للاعب ستكون بالرفض.

وأوضحت الصحيفة: «ليفربول لم يعد ناديا يبيع لاعبيه، فقد حوله المدير الفني يورجن كلوب لوجهة عوضًا عن كونه محطة»، مضيفة: «صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينيو جميعهم وقع على عقود طويلة الأمد، وسنراهم في النادي حتى 2023».

واستشهدت الصحيفة بحديث أجرته مع «مصدر مالي» قال فيه: «ليفربول لم يعد ناديًا يبيع لاعبيه، بعد تحقيق أرباح تصل إلى 125 مليون جنيه إسترليني، يمكنه مقاومة أي عروض».