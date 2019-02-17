شكرا لقرائتكم عبد الفتاح مراقبا لـ "الرجاء ونهضة بركان"..والغندور حكما لـ " نكانا وكوتوكو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين الكابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، مراقبا للحكام في مباراة الرجاء ونهضة بركان المغربيين ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس الاتحاد الإفريقي، يوم 24 فبراير الجاري.

واختارت اللجنة طاقم حكام مصري بقيادة أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسام وهاني عبد الفتاح، ومحمد معروف حكما رابعا، لإدارة مباراة نكانا الزامبي وكوتوكو الغاني في اليوم ذاته.