شكرا لقرائتكم جيرونا يفوز على ريال مدريد 2-1 وسط جماهيره وراموس يُطرد.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر جيرونا مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تغلب على ريال مدريد بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وكان ريال مدريد بادر بالتسجيل بعد مرور 25 دقيقة على إنطلاق المباراة من ضربة رأسية متقنة للبرازيلي كاسيميرو، قبل أن ينجح ستواني في إدراك التعادل لجيرونا في الدقيقة 65 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة أثر لمسة يد على سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد والذي حصل على البطاقة الصفراء.

وفي الدقيقة 75 تمكن كريستيان بورتوجيس من تسجيل الهدف الثاني لفريق جيرونا، فيما لعب ريال مدريد بعشرة لاعبين في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، بعد طرد سيرجيو راموس لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد جيرونا

التشكيلة الأساسية لفريق ريال مدريد ضد جيرونا ضمت كلاً من، كورتوا في حراسة المرمى، أودريوزولا، راموس، فاران، مارسيلو، كاسيميرو، سيبايوس، كروس، اسينسيو، بنزيما، فاسكيز، بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلاً من، نافاس، ناتشو، كارفاخال، فالفيردي، ڤينيسيوس، جاريث بيل، ماريانو.

وشهدت مباراة ريال مدريد ضد جيرونا غياب كل من: خيسوس فاييخو، وإبراهيم دياز، ولوكا مودريتش، وماركوس يورينتي، وإيسكو، حيث قرر سانتياجو سولاري المدير الفني لنادى ريال مدريد استبعادهم من قائمة مباراة اليوم لأسباب مختلفة.

وتوقف رصيد ريال مدريد عند 45 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني خلف برشلونة صاحب الـ54 نقطة الذى تفوق أمس على بلد الوليد بنتيجة 1 – 0، وأتلتيكو مدريد صاحب الـ47 نقطة في المركز الثانى بعد فوزه على رايو فاليكانو بالنتيجة ذاتها، فى حين رفع جيرونا رصيده إلى 27 نقطة ويهرب من مراكز الهبوط.