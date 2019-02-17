شكرا لقرائتكم خالد الدوخي: الحكم أخطأ في عدم احتساب ركلة جزاء للاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه كان يجب على الحكم الذي أدار مواجهة الرائد والاتحاد، احتساب ركلة جزاء للفريق الغربي.

وقال خالد الدوخي خلال تحليله حالات الجولة التحكيمية: توجد ركلة جزاء للاتحاد بعدما دفع مدافع الرائد التشيلي كارلوس فيلانويفا، وكان يجب على الحكم احتسابها، ولا توجد ركلة جزاء للصربي بريوفيتش ، كما كان قرار الحكم سليما بعدم احتساب ركلة جزاء للاتحاد عندما طالبه المهاجم عبدالرجمن الغامدي، لأن لاعب الرائد لم يذهب بيده للكرة بل العكس، حيث اتجهت الكرة نحو يده.

وحول مطالبات الرائد باحتساب هدف الرائد الثاني، قال الدوخي: إلغاء هدف الرائد الثاني كان قرارا سليما من الحكم البولندي.