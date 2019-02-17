سوبر كورة يكشف قرارات لجنة القيم باتحاد الكرة بخصوص مرتضى منصور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة قرارات لجنة القيم باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده، تجاه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بناءا على الشكوى المقدمة من مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب ضد رئيس نادي الزمالك والذى اتهموه فيها بالسب و القذف ضدهم وتقديم مذكرات و مقاطع فيديو خاصة بهذه الأحداث.

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