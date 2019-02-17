شكرا لقرائتكم خبر عن جمعة مشهور ينضم لجهاز قيادة نجوم إف سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى نجوم إف سى تعيين جمعة مشهور، ظهير أيمن طلائع الجيش والمنيا السابق، فى منصب المدرب بالجهاز الفنى للفريق الكروى الأول تحت قيادة أحمد سامى. وانضم مشهور لجهاز قيادة النجوم الذى أصبح يضم ثلاثة مدربين هم محمد سعيد ومعتصم سالم وجمعة مشهور، وصفى الدين محمود مدرب أحمال، وترفض إدارة النجوم منصب المدرب العام فى الجهاز الفنى. ويستعد فريق النجوم لمواجهة المصرى البورسعيدى الجمعة المقبل باستاد الجيش فى السويس، ضمن منافسات الجولة 23 بالدورى الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمعة مشهور ينضم لجهاز قيادة نجوم إف سى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.