شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعيد عيسى ومارسيلو وموسى قبل مواجهة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد فريق المصرى الثلاثى إسلام عيسى ومارسيلو وعمرو موسى لاعبي الفريق قبل مواجهة النجوم فى الجولة الـ23 للدورى المقرر إقامتها الجمعة المقبل.

كان الثلاثى قد غابوا عن مواجهة فريقهم أمام مصر المقاصة الأسبوع الماضى بسبب الإصابة، وهو ما أدى لاعتماد إيهاب جلال المدير الفنى للفريق على بعض قطاع الناشئين بالنادى.

ويحتل المصرى المركز السابع بجدول الدورى برصيد 29 نقطة ويفصله نقطتين فقط عن المقاولون العرب صاحب المركز الرابع بعد تحسن نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة وتحقيقه للعديد من الانتصارات المتتالية.