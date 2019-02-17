شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ منتخب الكاراتيه بعد ميداليات الدورى العالمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه محمد الدهراوى بحصول بعثة منتخب مصر للكاراتيه على 4 ميداليات متنوعة مقسمة إلى ذهبية وفضية وبرونزيتين فى بطولة الدورى العالمى للكاراتيه المقامة حاليًا خلال الفترة من 12 إلى 18 فبراير الجارى بدبي.
وأشاد وزير الرياضة بالمستوى المتميز الذى قدمه بطلات مصر خلال المنافسات.
وحققت اللاعبة فريال عبد العزيز الميدالية الذهبية وزن -68 ك بعد الفوز على بطلة العالم الآذربيجانية 2 / 1 كما حققت اللاعبة جيانا فاروق الميدالية الفضية وزن -61ك وحققت اللاعبتان ريم سلامة وزن -50 ك ومنة شعبان وزن +68 ك الميدالية البرونزية وحققت سلمى نسيم المركز الخامس.
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