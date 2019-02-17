شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحيى ذكرى وفاة 48 مشجعا فى مباراة دوكلا التشيكى عام 1974 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، حادث وفاة 48 مشجعا للنادى الأبيض فى مباراته مع فريق دوكلا التشيكى عام 1974، أثر تدافع الجمهور. ونشرت الصفحة الرسمية للنادى صورة تنعيهم فيها وكتبت: "يوافق اليوم الذكرى الخامسة والأربعون على وفاة 48 مشجع زملكاوي فى المباراة التى جَمعت الزمالك بفريق دوكلا التشيكى، أبداً لن ننساكم". Advertisements

الزمالك ويواجه النادى الأبيض اليوم فى تمام السادسة مساء نادى أنبي على ملعب ستاد بتروسبورت والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام .

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