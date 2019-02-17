شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 17 فبراير 2019 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها إراحة صلاح وتريزيجيه وحجازي فى المنتخب، الأهلى يتفق على تمديد عقد أجايى حتى عام 2022.

اجتمع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع اللجنة العلمية الخاصة بإدراج التربية البدنية مادة إلزامية فى المناهج الدراسية، والتقى رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، وإيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، بحضور كمال درويش أستاذ التربية الرياضية، ورئيس اللجنة الاستشارية العلمية، ورئيس لجنة قطاع التربية الرياضية بوزارة التعليم العالى.

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة تأجيل لقاء الأهلى مع الزمالك فى الجولة الثالثة بالدور الثانى من دورى سيدات الكرة الطائرة، والذى كان محدد له غدا الاثنين بصالة القلعة البيضاء، لأجل غير مسمى.

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيري على إراحة اللاعبين المحترفيين من العناصر الأساسية فى معسكر شهر مارس المقبل على رأسهم محمد صلاح المحترف بليفربول الإنجليزي وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش ومحمود تريزيجيه المحترف بنادي قاسم باشا التركي بعد أن أطمئن أجيري على مستواهم فى المباريات الأربعة التى قادها عقب رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر.

Advertisements

نجح مسئولو الأهلى في الحصول على موافقة النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق بتمديد عقده مع النادي لمدة موسمين مُقبلين لينتهي عقده مع القلعة الحمراء عام 2022 .

تسبب محمود كهربا لاعب الزمالك فى خلاف حول ضمه لمعسكر المنتخب فى مارس بسبب عدم استقرار مستوي اللاعب وتألقه فى بعض المباريات دون الأخرى وتم إرجاء تحديد موقفه من الانضمام لعدمه خلال الأيام القليلة المقبلة، ونفس الأمر لمحمد مجدي قفشه لاعب بيراميدز.

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم الحكم طارق مجدى لإدارة مباراة اليوم الأحد بين فريقى الزمالك وإنبى، ضمن مباريات الجولة 22 لدورى الممتاز، والتى ستقام على استاد بتروسبورت .

يخضع محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، للفحص الطبى قبل انطلاق مران الفريق غدًا، الاثنين، بسبب إصابته فى العضلة الضامة.