الأهلى يناقش رفع المكافآت و"البوكت" لتحفيز لاعبيه للفوز بدورى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مسئولو الأهلى تعديل قيمة المكافآت و"البوكت ماني" فى بطولة دورى أبطال أفريقيا لتحفيز اللاعبين للفوز بالنسخة الحالية بعد خسارة آخر بطولتين بالمباراة النهائية. وتنص اللائحة الحالية على حصول كل لاعب على مكافأة قدرها 200 دولار فى حالة التعادل، و300 دولار فى حالة الفوز خلال الدور التمهيدى، و400 دولار حال التأهل لدور الـ16 و800 دولار حال التأهل لدور الثمانية و1600 دولار حال التأهل لنصف النهائى و3000 دولار حال الفوز فى المباراة النهائية. Advertisements كما يناقش مسئولو الأهلى رفع قيمة البوكت ماني، حيث يحصل أعضاء الجهاز الفنى على 85 دولارًا يوميًا فى الرحلات خارج مصر، ويحصل كل لاعب على 75 دولارًا، فيما يحصل كل عامل على 65 دولارًا.

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