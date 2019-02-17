شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الإسماعيلى عن فرص التأهل الأفريقى: "مفيش مستحيل فى الكرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر أسامة إبراهيم، ظهير أيمن الإسماعيلى، عن سعادته بفوز الدراويش على النجوم مساء أمس، وارتقاء الفريق عدة مراكز فى جدول ترتيب الدورى.

وسجل الدراويش ثلاثة أهداف فى شباك النجوم مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مباريات الجولة الــ22 من عمر الدورى المحلى.

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وقال أسامة إبراهيم، "سعيد للغاية بثقة الجهاز الفنى، أتطلع خلال الفترة المقبلة لتثبيت أقدامى بشكل أكبر وتقديم مزيد من النجاحات خلال المباريات".

وأضاف ظهير الدارويش، "لدى تطلعات وطموحات كبيرة مع الفريق، سأبذل قصارى جهدى لتحقيقها، وعلى رأسها المساهمة فى تتويج الإسماعيلى ببطولة"، مشيرا إلى أن هذا الانتصار سيمنحنا دفعة إيجابية قبل ملاقاة شباب قسنطينة الجزائرى بالجولة الثالثة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، ولا يوجد مستحيل فى كرة القدم علينا أن نقدم أقصى ما لدينا لمواصلة المشوار الأفريقى.