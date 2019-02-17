شكرا لقرائتكم خبر عن ON Sport تبرز انفرادات سوبر كورة فى آخر 48 ساعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت قناة ON Sport انفرادات موقع سوبر كورة خلال الـ48 ساعة الماضية عن رحيل كريم نيدفيد عن الأهلى خلال الفترة المقبلة، وخضوع جروس لمجلس الزمالك قبل مباراة إنبى.

وانفرد موقع سوبر كورة بخبر رغبة كريم نيدفيد في الرحيل عن الأهلى بعد تلقية عروضا جيدة للاحتراف بالخارج.

وعلم "سوبر كورة" أن أحد نجوم الأهلي السابقين المُحترفين فى أوربا حالياً نصح نيدفيد بخوض تجربة الاحتراف الأوروبى مُبكراً حتى يستطيع تحقيق طموحاته وأحلامه فى عالم الساحرة المستديرة، بجانب حجز مكان له فى منتخب مصر، فضلاً عن المكاسب الأخرى التى سيجنيها من وراء التجربة الاحترافية.

ولم يتحدث نيدفيد مع أحد من مسئولى الأهلي بشأن الرغبة فى الاحتراف لأن العروض التى تلقاها خلال الفترة الماضية ليست جدية وليست من أندية كبيرة ولا تعدو كونها اهتمامات من بعض وكلاء اللاعبين، لكن اللاعب تحدث مع بعض أصدقائه المقربين فى الأهلي ومع لاعب سابق بالفريق يلعب حالياً بأوربا بشأن رغبته فى الرحيل بنهاية الموسم الجارى.

يذكر أن الأهلي جدد عقد كريم نيدفيد خلال الأيام القليلة الماضية.

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كما أبرزت قناة ON Sport انفراد سوبر كورة عن جلسة مجلس الزمالك مع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق خلال الساعات الماضية وشهدت الجلسة الخلاف حول 3 لاعبين، حيث طلب المجلس الأبيض من الخواجة منح الفرصة للثلاثى أيمن حفنى وأحمد مدبولى، بالإضافة إلى الوجه الجديد أحمد السيد "زيزو" المنضم حديثا للقلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوى الماضى.

وكشف "سوبر كورة" أن المجلس الأبيض عقد جلسة مع المدير الفنى لفريق الكرة وطالبه بضرورة منح الفرصة للثلاثى المذكور مثل باقى اللاعبين والحكم عليهم بعد رؤيتهم داخل المستطيل الأخضر فى مواجهات رسمية وعدم الاكتفاء بالتدريبات أو المباريات الودية فقط.

وبالفعل أعلن السويسرى جروس قائمة الزمالك لمباراة إنبى المقرر لها اليوم الأحد ضمن الأسبوع الـ 22 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، وضمت الثلاثى المذكور، وهو ما يؤكد رضوخ المدير الفنى لطلب المجلس الأبيض.