شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز مفاجأة لـ"الثعلب ورموز ميت عقبة" فى تطوير مبنى الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجهز إدارة قطاع الكرة بنادى الزمالك خطة لمزيد من التطويرات داخل مبنى كرة القدم بالنادى الخاص بالفريق الأول، ومنها وضع صور على جدران المبنى لرموز النادى على مر تاريخه.

ويضم مبنى كرة القدم بنادى الزمالك حالياً صالة جيمانزيوم وغرفة خلع الملابس والمكاتب المختلفة بالجهاز الفنى وإدارة قطاع الكرة، بخلاف غرف للفريق وغرفة محاضرات.

ووفقاً لمصدر مطلع بنادى الزمالك، يضع أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالزمالك، ضمن خطته وضع صور لرموز النادى حتى تكون حافزاً للاعبين الحاليين، وعلى رأس هؤلاء الرموز الثعلب الكبير الراحل حمادة إمام، بجانب حازم إمام والغزال إبراهيم يوسف وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى الحالى والقائم حالياً بأعمال أمين الصندوق بالنادى، على أن يكون هناك معيار البطولات والإسهامات التى قدمت للنادى على الصعيد الكروى، معيار إدارة الكرة فى اختيار من سيتم وضع صورهم داخل مبنى كرة القدم.