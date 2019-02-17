حكم مباراة الزمالك وبيراميدز يدير موقعة ليفربول وبايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عن حكم مباراة ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني على ملعب "آنفيلد".

وتم إسناد المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب آنفليد للحكم الإيطالي جيانلوكا روكي الذي سبق له وأدار مباراة في الدوري المصري بين الزمالك وبيراميدز في مؤجلة الجولة التاسعة من البطولة المحلية.

روكي يبلغ من العمر الـ45 عامًا وهو أحد حكام الصفوة في إيطاليا خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من قراراته الجدلية والتي تسببت مسبقًا في حرمان حسين الشحات -وقت أن كان محترفًا في صفوف العين الإماراتي- من هدف بداعي التسلل أمام ريفر بلايت الارجنتيني في المباراة التي جمعت بين الفريقيت في منافسات كأس العالم للأندية التي استضافتها الإمارات مؤخرًا.

كما شهدت مباراة الزمالك وبيراميدز والتي استضافها ملعب بتروسبورت حالة من الجدل بعد طرد اللاعب عبد الله جمعة نجم الفريق الأبيض في الدقيقة 70 من عمر اللقاء ما أثر على نتيجة المباراة التي كانت تصب في مصلحة الزمالك حيث كان متقدمًا بنتيجة 3-2، قبل أن يتعادل بيراميدز وتنتهي المواجهة بالتعادل بثلاثية لكل فريق.