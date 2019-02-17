الإسماعيلي يستقر على بدائل ملعب "الإسماعيلية" لاستكمال مشواره الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على بدائل ملعب الإسماعيلية لخوض مباراتي الفريق في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد قرار الكاف برفع الإيقاف عن الفريق الأصفر وعودته للمشاركة في المسابقة القارية.

وحدد النادي ملعبي إستاد السلام بالقاهرة أو برج العرب بالإسكندرية لخوض مباراتي الفريق في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

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وسيعود القرار النهائي لاختيار أي من الملعبين إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشأن العقوبة النهائية الموقعة على الإسماعيلي.

وتم إغلاق ملعب الإسماعيلية لتجهيزه لاستقبال إحدى مجموعات كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق بشهر يونيو المقبل.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يتبقى له مباراتين في دور المجموعات في مصر، أمام كل من مازيمبي الكونجولي وقسنطينة الجزائري.