راموس يخوض الكلاسيكو بلا إنذارات

بحصوله على البطاقة الصفراء الخامسة في الدوري الإسباني، يغيب قائد ريال مدريد سيرجيو راموس عن مباراة الفريق المقبلة أمام ليفانتي، وبالتالي يشارك في مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة بلا إنذارات في الثاني من مارس (آذار) المقبل.
وخلال مباراة جيرونا الأحد تسبب المدافع المخضرم في ركلة جزاء ضد فريقه، بعدما لمست الكرة يده داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 53 أسفرت عن هدف التعادل للفريق الزائر.
وبهذا يغيب راموس عن مباراة ليفانتي في الجولة 25 من الليغا الأحد المقبل، عندما يحل الريال ضيفاً ثقيلاً على ملعب مدينة فالنسيا.
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