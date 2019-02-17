جيرونا يقلب الطاولة على الريال بثنائية ستيواني وبورتو

قلب فريق جيرونا تأخره بهدف أمام مضيفه ريال مدريد إلى الفوز 2 – 1 يوم الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم البرازيلي كاسيميرو بهدف للريال في الدقيقة 25 لينتهي الشوط الأول بتقدم الملكي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني أدرك كريستيان ستواني التعادل لجيرونا من ضربة جزاء في الدقيقة 65 وتكفل كريستيان بورتوغيس بهدف الفوز للفريق الضيف في الدقيقة 75.