والد نيمار ينفي نية عودة اللاعب لبرشلونة

اعتبر والد النجم البرازيلي نيمار أن التقارير الصحافية التي تلمح إلى إمكانية عودة أغلى لاعب في العالم الى فريقه السابق برشلونة الإسباني لا تعدو كونها كذبة.

وقال الوالد الذي يتولى أيضاً إدارة أعمال اللاعب، في تصريحات الأحد لبرنامج “تيليفوت” عبر قناة “تي أف 1” الفرنسية، إن “التقارير عبارة عن كذبة، لا يوجد أي اتصال مع برشلونة”، حامل اللقب ومتصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشدد على أن “شخصين في امكانهما التحدث عن نيمار: أنا وهو.. أي منا لم يتحدث عن نية للعودة إلى برشلونة.. هذه كذبة”.

وتابع والد لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي: “برشلونة نادٍ كبير وكنا سعداء جداً فيه، يستحيل ترك لاعب مثله خارج دائرة هذه الشائعات في سوق الانتقالات).. هذه الشائعات تمتعنا جداً”، وموجهاً انتقادات للصحافيين الذين يروجون لها.

وأكد والد نيمار أن “المستقبل هو في باريس، الحاضر هو في باريس”، مع إشارته في الوقت ذاته إلى أنه “من الصعب الحديث عن المستقبل لأن في كرة القدم، كل شيء يمكن أن يتغير في أي لحظة”.

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وأصبح المهاجم الدولي البرازيلي أغلى لاعب في العالم في صيف العام 2017، عندما دفع نادي العاصمة الفرنسية قيمة البند الجزائي الوارد في عقده مع النادي الكاتالوني، وضمه إلى صفوف لقاء 222 مليون يورو.

ويغيب نيمار عن صفوف فريقه في الفترة الراهنة، بسبب إصابة تعرض لها في مشط القدم، في تكرار لإصابة مماثلة أبعدته نحو ثلاثة أشهر عن الفريق في الموسم الماضي.

وشدد والد نيمار على ضرورة أن يحمي التحكيم اللاعبين، معتبراً أن “عدم احتساب الأخطاء التي ترتكب بحقهم مشكلة”.

وأعلن النادي الباريسي في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي أن نيمار سيغيب عن الملاعب لعشرة أسابيع، ما يعني عدم مشاركته في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفاز سان جيرمان ذهاباً على ملعب أولد ترافورد 2-0 الأسبوع الماضي، ويستقبل “الشياطين الحمر” على ملعبه بارك دي برانس في 6 مارس (آذار) المقبل في الإياب.ِ