إصابات أيمن حفني “مُزمنة أم ذاتية”؟

دخل صانع الألعاب المصري الموهوب “أيمن حفني” عامه الخامس على التوالي بين صفوف الزمالك منذ انضمامه من أهلي طرابلس عام 2014.

ولا يعرف جمهور الزمالك، إذا ما كان الليو حفني – كما يلقبونه- سيتمكن من انهاء الموسم الجاري داخل الملعب أم أن إصابة العضلة الأمامية للفخذ ستعاوده من جديد وتجبره على الرحيل في نهاية المطاف.

وانتشرت تساؤلات حول تعرض حفني لإصابة مُزمنة في الفخذ، تتسبب في تغيبه بصفة دائمة عن تدريبات ومباريات الفريق الأبيض منذ نهاية موسم 2017/2016.

صاحب الـ33 عامًا لم يظهر مع الزمالك في أكثر من مباراتين هذا الموسم، إحداهما أمام نادي المستقبل يوم 9 فبراير الجاري، ضمن الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز، وشهدت تسجيل حفني لهدف الفوز الوحيد بعد دقيقة واحدة فقط من مشاركته كبديل في الدقيقة 70.

أخصائي التأهيل، الطبيب محمد شيحة، نفى مُعاناة أيمن حفني من إصابة مزمنة كما تروج بعض الصحف، مشددًا على أنه انضم لصفوف الزمالك دون أي إصابة مُزمنة.

وأرجع شيحة سبب غيابه المستمرة عن الملاعب في العامين الماضيين لمشكلة ذاتية لدى اللاعب تتعلق بتعجله العودة قبل اكتمال الشفاء.

وقال الطبيب لصحيفة الفجر بعد أسبوع واحد من تسجيل حفني لهدفه أمام المستقبل: “أيمن حفني سليم بنسبة 100٪ الآن ولا يُعاني من أي مشكلة طبية في الوقت الراهن”.

وأوضح خلال حديثه إلى أن المشكلة تمكن في تسرع حفني نفسه في العودة إلى التدريبات أو المباريات بعد تعافيه من الإصابة بأيام معدودة.

ضغط نفسي

صانع ألعاب الزمالك أيمن حفني ، الليو حفني في مباراة الزمالك والوداد بدوري ابطال افريقيا 2016 (صور: Getty)

يبدو أن ضغط وسائل الإعلام وكثرة الحديث عن النهاية المُبكرة لمسيرة حفني مع كرة القدم، هو ما يدفعه بصفة مستمرة نحو استعجال العودة وتحميل جسده فوق طاقته فيما يخص الاهتمام برفع معدل لياقته البدنية.

وقال الطبيب “كلما تعافى من الإصابة، يضع كل تركيزه على اللياقة البدنية. الأمر يتعلق بالتحضير النفسي للاعب وهو أمر حيوي في الجوانب الطبية لتحقيق الشفاء”.

وذاع صيت أيمن حفني في مصر للمرة الأولى خلال موسم 2011/2010 عندما سجل 4 أهداف في 13 مباراة رفقة نادي مصر المقاصة، لينتزعه طلائع الجيش على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم ذاته، ليسجل هدفين في 14 مباراة.

وانضم حفني لطلائع الجيش بعقد دائم في موسم 2012/2011 ومنه رحل إلى أهلي طرابلس الليبي ثم الزمالك.

وتراجعت نسبة مشاركات أيمن حفني في التشكيل الأساسي للزمالك بصورة مُخيفة خلال العامين الماضيين، بعدما كان أهم لاعبي الفريق بعهد المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا بموسم 2015/2014 الذي شهد تتويج الزمالك بلقب الدوري للمرة الـ 12 في تاريخه، وشارك وقتها في 29 مباراة وسجل 4 أهداف.

وفي الموسم التالي لعب 25 مباراة، وفي موسم 2017/2016 بدأت المشاكل الحقيقية مع الإصابات والمدربين الذين تعاقبوا على تدريب الزمالك، ليلعب 22 مباراة.

وخلال الموسم الماضي 2018/2017 شارك صاحب القميص التاريخي في الزمالك (14) بـ 18 مباراة وسجل هدف يتيم.