الكاراتيه يحصد 4 ميداليات ببطولة الدوري العالمي في دبي

كتب– محمد صبحي: أحرز المنتخب الوطني للكاراتيه 4 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزيتين في ببطولة الدوري العالمي المقامة حاليا في دبي. وتوجت فريال أشرف عبد العزيز بالميدالية الذهبية (-68كجم) بعد الفوز علي بطلة العالم الاذربيجانيه ايرينا زارتسكا بنتيجة 2 - 1. وفازت جيانا فاروق بالميدالية الفضية لمنافسات وزن (-61كجم). وأحرزت اللاعبتان ريم سلامة (-50 كجم) ومنة شعبان (+68 كجم) الميداليات البرونزية كما حققت سلمى نسيم المركز الخامس.

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