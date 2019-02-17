وزير الرياضة يهنئ منتخب الكاراتيه بعد ميداليات بطولة دبي

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه محمد محروس بحصول بعثة منتخب مصر للكاراتيه علي 4 ميداليات متنوعة مقسمة إلي ذهبية و فضية و برونزيتين في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه المقامة حاليًا خلال الفترة من 12 إلى 18 فبراير الجاري بدبي. المقامة حاليًا خلال الفترة من 12 إلى 18 فبراير الجاري بدبي. و أشاد وزير الرياضة بالمستوى المتميز الذى قدمه بطلات مصر خلال المنافسات. وقد حققت اللاعبة فريال عبدالعزيز الميدالية الذهبية وزن -68ك بعد الفوز علي بطلة العالم الأذربيجانية 2 / 1 كما حققت اللاعبة جيانا فاروق الميدالية الفضية وزن -61ك و حققت اللاعبتان ريم سلامة وزن -50 ك و ومنة شعبان وزن +68 ك الميدالية البرونزية وحققت سلمى نسيم المركز الخامس.

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