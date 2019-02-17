صور.. بروتوكول تعاون بين اتحاد الجمباز والإمارات لدعم الأوليمبياد الخاص

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

وقع الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصرى للجمباز بروتوكول تعاون مع الأوليمبياد الخاص بدوله الإمارات العربية المتحدة للتعاون وتوفير كل سبل الدعم المطلوبة لمنافسات الجمباز خلال الألعاب العالمية للأوليمبياد الخاص والمقرر إقامتها فى إماراة أبو ظبي بدولة الإمارات خلال شهر مارس المقبل.

يأتي هذا التعاون فى إطار دعم اتحاد الجمباز المصري للحدث العالمي الذي

يقام لأول مرة فى منطقة الشرق الأوسط وفى دولة عربية، حيث تشهد الألعاب العالمية للأوليمبياد الخاص التي تستضيفها دولة الإمارات مارس المقبل، 24 لعبة رياضة رسمية، وجميعها تتبع القواعد والمعايير التي تضعها الهيئات الدولية المسئولة عن إدارة كل رياضة على حده.

الألعاب التى تشهدها الأوليمبياد الخاص هى ألعاب القوى، كرة الريشة الطائرة (البادمنتون)، كرة السلة، كرة الطائرة الشاطئية، البوتشي، البولينج، سباقات الدراجات، الفروسية كرة القدم (الفرق المكونة من 11 لاعبًا، وكرة القدم السباعية، وكرة القدم الخماسية)، والجولف، الجمباز الفني، الجمباز الإيقاعي، كرة اليد، الجودو، التجديف بقوارب الكاياك، سباق المسافات الطويلة (الماراثون)، رفع الأثقال، التزلج بالعجلات، الشراع، السباحة والسباحة في المياه المفتوحة، تنس الطاولة، التنس الأرضي، السباق الثلاثي (الترايثلون)، الكرة الطائرة.